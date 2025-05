Un hecho que ha causado un profundo rechazo, es el de una maestra de primaria llamada Anna Plaksyuk, de 25 años, quien fue condenada por abusar sexualmente de un alumno de 11 años, en una escuela en Toksovo, en la región de Leningrado, Rusia.

Plaksyuk, quien estaba casada, fue descubierta el pasado enero y acusada de cometer “actos violentos de naturaleza sexual” contra el menor.

Según han revelado fuentes oficiales, la madre del niño contó que, los abusos en contra de su hijo comenzaron en noviembre de 2023, pero lo que llevó a que saliera a la luz, fue un material en el teléfono del menor, el pasado 31 de enero de 2024.

X @TrueCrimeUpdat Anna Plaksyuk, de 25 años, fue condenada por abusar sexualmente de un alumno de 11 años

En el celular del niño había fotos desnudas de la profesora que le enviaba por WhatsApp y le insistía que él también hiciera lo mismo. Intercambiaron mensajes explícitos junto con las fotos.

Además, en la audiencia judicial en Rusia, se conoció que la mujer obligaba al niño a tocarle los pechos y besarla en los labios.

Asimismo, Plakysuk lo retenía después de la escuela y lo encerraba en el aula con ella, donde “le acariciaba las partes íntimas a través de la ropa”. Los padres de familia al conocer este hecho, no lo podían creer, pues la describieron como una “maestra de los sueños”.

The Mirror señaló que cuando la madre vio estos mensajes, de inmediato contactó a la Policía y habló con el director de la escuela y acusó a la maestra de “coqueteo, caricias y besos sistemáticos”.

Lo más impresionante es que Plakysuk intentó justificar su abuso explicando que el niño le mostraba atención y le lanzó cumplidos durante varios meses.

Desde la fecha, la maestra ha estado detenida preventivamente, hasta ahora que fue condenada a nueve años de prisión. Fue declarada culpable de “actos violentos de naturaleza sexual cometidos contra una persona menor de 14 años”.

Pexels Plakysuk intentó justificar su abuso explicando que el niño le mostraba atención.

También le prohibieron trabajar en la docencia durante un año después de salir de la cárcel. La madre del menor lamentó que la sentencia no haya sido lo suficientemente dura.

Por su parte, el abogado Ilya Rusyaev dijo tras la detención de la docente que se podría haber enfrentado a hasta 20 años de cárcel y a no volver a ejercer la docencia.

“Por lo general, en nuestro país los delitos contra menores se castigan con mucha severidad, por lo que lo más probable es que reciba una sentencia dura pero justa. Un niño a esta edad no solo no es plenamente maduro, sino que también puede no ser plenamente consciente de sus actos”, habló.