No hubo ningún tema vetado, por más polémico que fuera. El papa Francisco, durante los 12 años que estuvo liderando la iglesia católica, se refirió sobre el aborto, el matrimonio, los homosexuales y la realidad política de varios países.

Se caracterizó por ser un Papa abierto a múltiples temas que parecían ser “intocables” para la Iglesia y, por lo mismo, despertaron una enorme controversia. Estas fueron algunas que marcaron su periodo como el máximo representante de esta religión:

1. En mayo de 2024, el papa Francisco causó revuelo al utilizar una frase en italiano que fue calificada como despectiva: ‘molta frociaggine’ (ya hay mucho mariconeo) al referirse a la presencia de homosexuales en los seminarios, durante un encuentro a puerta cerrada con los cerca de 200 obispos de Conferencia episcopal italiana (CEI) .

2. En agosto de 2018, en una rueda de prensa en el avión de regreso de un viaje a Irlanda recomendó “recurrir a la psiquiatría cuando los padres constaten una tendencia homosexual en sus hijos desde la infancia”. En ese momento señaló: “Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija” y agregó “cuando eso (la homosexualidad) se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría”.

3. El 22 de abril de 2017, cuando se dirigía a un grupo de migrantes en la Basílica de San Bartolomeo, el papa habló sobre un hombre que conoció el año pasado en un campo de refugiados de la isla griega de Lesbos. Y aseguró: “No sé si logró salir de ese campo de concentración, porque los campos de refugiados –muchos– son (campos de) concentración, porque están llenos de gente”.

4. En 2016, durante un vuelo de regreso a Roma tras un viaje a México, el papa Francisco se refirió al aborto y al uso de anticonceptivos: “El aborto no es un mal menor”, dijo en su momento. Agregó que “es un crimen, un mal absoluto, es echar fuera a uno para salvar a otro, como hace la mafia”.

Sin embargo, la postura del Papa, abrió una puerta hacia la tolerancia del uso de anticonceptivos. “No confundir el mal de evitar el embarazo, por sí solo, con el aborto. El aborto no es un problema teológico: es un problema humano, es un problema médico, va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. En cambio, evitar el embarazo no es un mal absoluto”, señaló.

5. En julio de 2013 el papa Francisco pronunció una frase que ha trascendido como una de las más famosas y, al mismo tiempo, la más polémicas. En su momento se refirió a una red de clérigos homosexuales y señaló: “Cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos no deben ser marginados. La tendencia [a la homosexualidad] no es el problema … ellos son nuestros hermanos”.

Adiós al papa Francisco

El papa Francisco falleció este lunes a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta, anunció en un vídeo mensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel.

“Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, anunció Farrel.

Y continúo: “Con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús recomendamos el alma del papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios Uno e trino”.

En el vídeo, grabado en la capilla de la Casa Santa Marta también aparecen el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de la secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, y el maestro de ceremonias, Diego Ravelli.

A las 9.45 horas llegó un mensaje al canal Telegram de los periodistas acreditados ante el Vaticano en el que se anunciaba una transmisión desde la capilla de la Casa Santa Marta y que se podía seguir por los medios vaticanos.

En la transmisión aparecían con gesto serio y vestidos de oscuro y anunciaba la noticia Farrel, que cómo camarlengo es el encargado de las gestiones en el momento de la llamada Sede Vacante, el periodo que va desde la muerte de un papa hasta a la elección de su sucesor.

Francisco, que había estado ausente en todos los ritos de la Semana Santa al seguir convaleciente tras su hospitalización, apareció este domingo en el balcón de la logia central de la fachada de la basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi.

Después recorrió la plaza en papamóvil a pesar de sus condiciones de salud en lo que ahora puede considerarse su último adiós a los fieles.