Joseph Gómez González, de 19 años, desapareció el pasado sábado en las aguas de la Playa Bagdad, tras rescatar a su amigo que era arrastrado por la corriente, en Tamaulipas, México.

Las autoridades y familiares estuvieron tres días en la intensa búsqueda de su paradero. No fue sino hasta el pasado lunes 7 de abril, cuando fue localizado su cuerpo.

Fue encontrado en las escolleras del lado sur de la playa, a varios kilómetros del punto donde se le vio por última vez. Su caso conmovió a la comunidad porque pudo lograr salvar a su amigo, pero la corriente lo arrastró y él no pudo salir.

Fueron los familiares de Joseph Gómez los que localizan el cuerpo sin vida tras 36 hrs de labores de busqueda, lo encontraron a las 3:00 am en el area de las escolleras en la playa Bagdad #Matamoros #Tamaulipas

QEPD🙏🏽

Su madre Adriana González que no dejó de buscarlo ni un solo segundo, le dio el último adiós a su hijo en una carroza fúnebre que lo trasladó hasta su casa.

“Hijo mío hace ya 3 días que entraste a salvar al mar a un menor y que lograste tu objetivo, traerlo de regreso a los suyos. Lo salvaste mi amor, aunque salvándolo, agotaste todas tus fuerzas y ya no saliste tú. A veces me pregunto si te habrás dado cuenta de que lo lograste”, le escribió en sus redes sociales.

Asimismo, la madre manifestó: “Desde que sucedió todo me vine lo antes posible al mar y junto a varios amigos y familia te buscamos. Estuvimos gritando tu nombre, aunque en el fondo de mi corazón roto sabía que no me escuchabas”.

“Yo quería gritarte que ahí estaba, que no estabas solo y que mamá estaba lista para recibirte por ÚLTIMA VEZ. Todos me decían que fuera a casa, pero ¿cuál casa? Si mi hogar eras tú. Así que aquí me quedé; hasta anoche que en un acto de misericordia, el mar te regresó a mí”, indicó.

Sus desgarradoras declaraciones hicieron que muchos cibernautas botaran lágrimas. “Recordé la primera vez que te vi cuando naciste y en mis brazos te sostuve y admiré tu hermosura y soñé con todo lo que sería de ti, y lograste superar todas mis expectativas. No fuiste doctor, maestro, ingeniero o deportista, fuiste UN HÉROE. Mi pequeño héroe, vuela alto. Mamá ya te encontró y a casa nos vamos. Tu trabajo aquí terminó. Te amo”.