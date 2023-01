Yina Calderón arremetió contra Wilfran Castillo por video musical

Sin embargo, el videoclip fue sancionado por YouTube y eliminado de la plataforma, por lo que Yina Calderón utilizó sus 'historias' de Instagram para arremeter contra Wilfran Castillo.

“Hice el cover con mucho respeto, creo que la producción y la guaracha quedó espectacular. Como ustedes ya saben, cuando hice el tema yo no le pedí autorización a él y no lo hice de mala fe. Luego él salió a dar unas declaraciones en Instagram, diciendo que él no iba hacer nada en contra mía que, aunque él cambiaría unas cosas no iba hacer nada. Tan hipócrita y asolapado que sale en Instagram a poner una cara de madre y por detrás me mandó a bajar el cover…sí me molesta la gente tan falsa”, dijo Calderón.

Ante esto, Castillo publicó un video en la misma red social y aseguró que él no tuvo que ver en la eliminación del video de Yina Calderón. Asimismo, le pidió que se retracte de sus palabras ofensivas.

“Jamás me ha gustado la posición de víctima, pero las personas antes de hablar deberían tener en cuenta a quien se están refiriendo. Por tanto, quiero hacer la solicitud pública a @oficialdjyinacalderon de retractarse por haber afirmado: (Wilfran castillo pidió a YouTube bajar el video) y también de las afirmaciones: (falso - solapado - mentiroso) y aclare a su público, de la misma forma, que no he causado perjuicio alguno al curso de su actividad como artista", escribió el compositor.

Por último, reiteró que no tomará acciones legales contra la creadora de contenido.

"Descarten de plano una demanda, aunque cada vez da más méritos le daré la oportunidad de corregir las afirmaciones públicas que han afectado mi buen nombre como persona del Mercado de la música. Si esto no llegara a suceder o se repitiera la acción entonces serían decisiones diferentes pues la caballerosidad también tiene sus límites", aseveró.