Llaman “narcisista” a Yeferson Cossio por mensaje a su exnovia Jenn Muriel

Yeferson Cossio llegó de sorpresa para presenciar el acto y en su cuenta de Instagram publicó video del momento en el que se reencuentra con su expareja.

“Aunque ya no seamos pareja, siempre vamos a ser familia. El amor no se irá nunca, solo se irá transformando. Sin importar cuanta distancia tomemos, mi objetivo sigue siendo el mismo: verte feliz, verte triunfar”, escribió el influencer en la red social.

Sin embargo, cientos de internautas criticaron lo que siguió en el extenso mensaje de Cossio hacia Muriel porque consideran que la humilló al recordarle todo lo que él había hecho por ella y su carrera.

“Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol. Necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara y que te regañara cuando procrastinabas”, escribió.

En redes sociales lo tildaron de “narcisista” por destacar en su publicación lo que le “enseñó” a Jenn Muriel.

“Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto. ¡Eres toda una mujer! Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé. ¡Ahora tú eres quien debería enseñarme a mi! Eres grande, de verdad estoy muy orgulloso de ti. Me siento afortunado de haber visto todo tu proceso y de haber sido parte de éste. Ella no sabía que llegué de Japón, vine de sorpresa y quería verla recibir su galardón”, agregó.