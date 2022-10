Taliana Vargas reveló su experiencia tras sufrir dos abortos naturales

Al parecer, el dolor latente de una experiencia vivida en carne propia sumado con sus ideales individuales sobre la vida, le llevaron a expresar su opinión sobre la despenalización del aborto en el país; una publicación por muchos aplaudida y por otros ampliamente señalada con la sentencia de que "la maternidad debe ser deseada o no debe ser".

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24”, afirmó Vargas en el video publicado a través de sus redes sociales, el pasado 21 de febrero, donde compartió episodios de su hija Alicia nacida en 2019.