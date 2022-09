Supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira contó su versión

Contó también que el joven afirma ser hijo de Shakira, y que le estaba pidiendo la suma de 835 millones de pesos.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, agregó.

Tras toda la historia, el mismo joven protagonista decidió salir en público y contar su versión de los hechos. En el programa de farándula ‘Lo sé todo’, el joven, de quien aún no se conoce la identidad, declaró sobre el tema y hasta mostró los papeles de la demanda que interpuso en contra del artista.

“Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré esa mirada...”. Indicó. Agregó que “luego yo recuerdo escuchar a mis papás adoptivos hablar de eso... Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. No se trata de una extorsión… Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó”, señaló el joven.

En el mismo programa, también afirmó que no tiene pruebas de paternidad y maternidad, y que nunca ha tratado de contactar a Shakira. Incluso aclara que no sabe si la cantante barranquillera es su mamá y que se trató de un error en una tutela que interpuso hace 4 años.

Además, indica que cuando confrontó a Alarcón durante la presentación de una obra, este lo empujó y lo amenazó de muerte.