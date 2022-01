Tres generaciones de Spider-Man hablan sobre su experiencia juntos en el set

Por su lado, Andrew Garfield, quien recientemente protagonizó una película biográfica sobre Jonathan Larson, dejó claro que su participación en No Way Home dependía exclusivamente de que Toby Maguire aceptara participar también. “Si él aceptaba pues yo no tenía otra opción” dijo entre risas.

Maguire, quien fue el primero en interpretar a este icónico superhéroe, describió la experiencia como un “cierre de capitulo” y una visita a algo que había sido parte importante de su vida. Contó que aunque le intrigaba ser parte del proceso, le preocupaba cómo se llevaría a cabo. “Soy fan de Tom y Andrew y definitivamente era intrigante pero también pensaba ¿Cómo lo vamos a hacer?” expresó.