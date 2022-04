¿Will Smith y Jada Pinkett estarían pensando en divorciarse?

“Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”, dijo el actor sobre lo sucedió en 2011.

Pero la reacción de Jada no fue la esperada. “Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella”, reconoció Smith, agregando que “ese fue un punto muy bajo de su relación”.