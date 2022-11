Así reaccionó el cantante Camilo al verse sin su característico bigote

Sobre la historia de su característico bigote, el cantante contó en entrevista con Pepe Garza que al principio no fue un ‘look’ planeado.

“Cuando recién llegué a Miami me vine a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas y desde ahí hubo como un par de semanas o un mes en que me dejé de afeitar y el bigote empezó como a crecer. Me gustó tanto que dije ‘¿Sabes qué?, me lo dejo’. Luego me vi al espejo y dije ‘es por acá’”, dijo.