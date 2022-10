¿Melissa Martínez habría lanzado indirecta en redes sociales?

De manera jocosa la presentadora dijo lo siguiente en medio de la grabación: “Si por algún motivo, no te caigo bien, espero que nunca digas: —Ojalá no me la encuentre— (risas). Porque me vas a tener que ver, queridita”, esto luego de ver su imagen en un sitio público.

Para algunos internautas fue un chiste por parte de Martínez mientras que para otros se trata de alguna indirecta para una persona.

Lo cierto es que la presentadora se encuentra atravesando por una etapa de cambios en su vida. Hace algunas semanas se conoció la ruptura de su relación con Matías Mier a través de un comunicado.