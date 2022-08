“Mi milagro es tener salud”: Linda Palma a críticas por su apariencia

Una de los primeros comentarios de un seguidor fue “los años no te hacen efecto”, a lo que Palma respondió: “me hacen efecto positivo. Ahora soy más segura y agradezco todo lo que he vivido hasta ahora, bueno y no tanto”.

“Sí se nota el cambio”, se lee en otra publicación, a lo que la presentadora respondió “total. Quedo divino mi maquillaje y peinado”.

También le preguntaron “¿uno con los años como le cambia la cara, cierto? “Total. Mira una foto tuya de hace quince años y estoy segura que tú también estas diferente”, replicó Linda.

Hubo un comentario donde una seguidora indicó que los “milagros” existen, a lo que Palma respondió con particularidad.

“Así es. Mi milagro es tener SALUD hoy y poder hacer todo lo que me gusta y me hace feliz. Ese es el gran MILAGRO”, publicó.