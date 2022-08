Justin Bieber regresó a los escenarios luego de sufrir parálisis facial

Tras percibir algunas complicaciones menores en su sistema nervioso, después de contraer coronavirus junto con su esposa, Hailey Bieber, el artista pop, empezó a sufrir de una leve parálisis facial que lo llevó al médico.

“Es por un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha ocasionado que mi cara tenga parálisis… Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá”, afirmó Justin a través de un video publicado en sus redes sociales hace unos meses cuando hizo el anuncio por primera vez.