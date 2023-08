Juan Eduardo Jaramillo reveló que está próximo a dejar Noticias RCN

“Estos 25 años en Canal RCN se han pasado volando. Me angustia un poco de pensar qué he hecho en tanto tiempo y que ha pasado tan rápido. Repito, 25 años es mucho tiempo”, apuntó en conversación con el programa matutino.

Asimismo, tuvo tiempo para revelar que sus años de pensión están próximos a cumplirse el año entrante por lo que tiene pensado en dar un paso al costado y retirarse definitivamente de la presentación.

“Me tengo que pensionar ya, el año entrante me debo pensionar. Como que no le he puesto el suficiente juicio a la cosa para decir: ‘Bueno, ya tengo que hacer un alto en el camino, pensionarme’. No sé si aquí me digan que siga haciendo algunas cosas”, explicó.