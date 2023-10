Jenn Muriel, expareja de Yeferson Cossio, cautivó con su disfraz de Halloween

Tras la separación, un detalle que llamó la atención fue que Cossio no eliminó las fotos con Jenn de su Instagram, lo que llevó a muchos a preguntarse sobre su relación actual. El influencer se pronunció al respecto y aclaró: “Borrar las cosas, no borra lo vivido. Sea lo que sea lo que se haya vivido, me hizo quien soy. Aprendí mucho, ambos estamos donde estamos”, expresando madurez y gratitud por la relación que compartieron.

El disfraz de Halloween de Jenn Muriel no solo impresionó por su creatividad, sino que también brindó un vistazo a su vida después de la ruptura con Yeferson Cossio, mostrando que, a pesar de los cambios en su vida, sigue disfrutando de momentos especiales con sus seres queridos y manteniendo el cariño de sus seguidores.