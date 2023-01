James Rodríguez confesó que tuvo un “roce” con el técnico Reinaldo Rueda

El escenario de la confesión fue Twitch, plataforma en la que estuvo en una transmisión con Ricardinho un famoso jugador de fútbol sala en Portugal. Pero además contó las razones por las que salió del Everton, su posterior llegada al fútbol de Qatar y por qué se fue del Bayern Münich, cuando pasaba por un buen momento en ese equipo.

“Para las eliminatorias yo no estuve en 6 partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos encuentros hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos 4 partidos estuve y no pudimos hacer las cosas bien”, comentó.