Protagonista de la película Los Reyes del Mundo fue amenazado de muerte

Aunque este actor natural señaló su experiencia en el rodaje de la producción como “algo increíble”, su luna de miel ha terminado o, por lo menos, por ahora, debido a las amenazas de grupos al margen de la ley en Yarumal, Antioquia de donde es oriundo.

Así lo dejó saber en entrevista con el diario El Espectador, en el que afirmó que el video que se hizo viral que da cuenta de las amenazas es real. “Me sacaron, o me iba o me mataban. Un grupo armado”, dijo Castañeda en el video que fue republicado en el canal llamado ‘To The Point’ y que luego fue eliminado.

Se sabía que el actor natural que conquistó la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián había dicho, en entrevista, que el reconocimiento le causó problemas en Yarumal, su pueblo, del que tuvo que salir desplazado.

Tras conocerse el video, la directora de la película, Laura Mora, y la productora La Selva Cine intentaron ponerse en contacto con Andrés, pero según expresaron en una carta compartida al medio Infobae, no lo habían logrado para el 1 de febrero. En el documento aclaran que los contratos con los actores cumplieron con las condiciones legales, los cuales fueron socializados punto por punto.

Lo que se sabe de Carlos Andrés es que, al parecer, estaría trabajando en una tienda en Medellín junto a una persona que le extendió la mano. Además, tendría una pareja la cual estaría embarazada.