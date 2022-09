“El dolor más fuerte de mi vida”: Eugenio Derbez tras grave accidente

“Fue un año de intenso trabajo, los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Óscar y tres series... estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, añadió.