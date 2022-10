Ernesto Calzadilla reapareció en redes sociales con cambios en su cuerpo

Para algunos internautas, el actor venezolano se ve mucho más delgado mientras que en sus apariciones en ‘Yo me llamo’ lucía un cuerpo tonificado y ejercitado.

Cabe mencionar que Calzadilla tuvo una relación con la actriz argentina, Lorena Meritano, quien le dio vida a ‘Dinora Rosales’ en la primera temporada de la reconocida novela ‘Pasión de gavilanes’, pero ambos se separaron por varias crisis matrimoniales.

“Me fui a París nueve días enamoradísima de él. Vengo para un estreno. Dos días antes de ese estreno, me enteré que él tenía otra. Casi me muero, casi me muero. Eso fue en noviembre de 2013. Me enteré de la forma más espantosa: por internet”, reveló la actriz en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión.