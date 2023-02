El Charrito Negro confesó que tuvo ocho novias al tiempo

Durante la entrevista, confesó que después de un tiempo empezó a cansarse y ya era difícil repartir su tiempo porque visitaba a tres novias en el día, estableció una rutina de 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, a pesar de eso dormía solo en su casa.

“Llegó un punto donde yo me cansaba de estar en ese cuento a toda hora, entonces las despachaba y decía que no iba a volver donde ellas y no volvía, pero al mes más o menos ya tenía otras ocho novias”, afirmó el cantante de música popular.

El Charrito Negro dice no haberse retirado de un todo de la soltería, pues expresó “El que es no deja de ser”, sin embargo, el aconseja a sus ocho hijos para que no cometan los mismos errores.

“Yo les digo, no lo hagan porque la situación de hoy en día, no es la misma, por responsabilidad propia, lo máximo que se pueden tener son dos hijos, yo mismo le dije a mi hijo que se operara, apenas tuvo dos hijos”, finalizó.