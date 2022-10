¿Cuánto cobraba Maluma por show cuando comenzó su carrera?

El artista antioqueño comenzó su carrera hace más de una década, con solo 16 años y haciendo sacrificios que pocas veces se ha animado a contar.

No obstante, en una entrevista reciente con Billboard, el intérprete decidió confesarse y mostrar esas conmovedoras acciones que, según él, lo impulsaron al éxito.

“Apenas dormía cuatro horas cada noche. Cuando salía de las clases tenía que ir a jugar durante horas y luego al estudio de grabación”, indicó.

Sin embargo, el esfuerzo que relata el colombiano va mucho más allá de lo físico, sino que lo económico también entró en escena más de una vez.

“Cuando todo comenzó yo sentía que no estaba ganando dinero, antes sentía que estaba debiendo más dinero, porque cuando comencé mi carrera obviamente tenía que ir a grabar, yo tenía que ir a hacer canciones, y por más que me quisieran no me iban a regalar ninguna de las producciones”, expresó.

Además, era tan compleja la situación financiera que atravesaba como talento emergente que sus ganancias no estaban para nada cerca de lo soñado. Sus presentaciones, que ahora llenan estadios en todo el mundo, eran menos valorizadas de lo imaginado.

“Me pasó lo mismo en mi excursión y me pagaron como 400 dólares por el show (un quinceañero en Ibagué), pero tenía que viajar, agarrar un avión y coger un carro entonces ahí me gasté todo, quedé peor”, señaló explicando que sus ingresos no eran muy superiores que los gastos que suponía su prematura carrera.