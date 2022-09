Carmen Villalobos, muy de cerca con Horacio Pancheri, ¿su nuevo amor?

Cabe destacar que la estrella de la televisión recientemente también rompió con su pareja, la también modelo Isa Valero.

En su momento, junto a su colega Gregorio Pernía, Carmen recibió la pregunta de lo que espera de una relación.

“Yo en el amor me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy”, afirmó la intérprete.