Bad Bunny reveló varios detalles íntimos de su nuevo álbum 'Un verano sin ti'

El cantante reveló que el artista urbano Mora, quien lanzó hace poco su nuevo álbum ‘Microdosis’, constantemente le envía proyectos a él para que este le dé su opinión y a su vez le regala pistas o letras de canciones que al ‘conejo’ le gusten para sus proyectos personales.

“La pista de un verano sin ti me la envió Mora con algo grabado que él había escrito y me dijo que la escuchara a ver si me podría servir, pero apenas escuché la pista me enamoré de la melodía” Afirmó Bad Bunny.

Contando que tomó la pista tal cual como Mora se la envió y comenzó a escribir la letra de la canción que hoy conocemos como ‘Un verano sin ti’.