Schwarzenegger y Stallone se reunieron a cortar calabazas para Halloween

Los dos viejos amigos también se juntaron a principios de mes cuando Stallone, de 76 años, participó en el evento benéfico de Schwarzenegger para After School All-Stars, indicó la revista People.

"Felicitaciones a mi gran amigo @schwarzenegger que tuvo un evento benéfico increíblemente exitoso en beneficio de los niños THE AFTER SCHOOL ALLSTARS... ¡Aún me veo fuerte como un toro!".

Ambos lucieron sombreros de vaqueros y disfrutaron de habanos, como los grandes amigos que son.