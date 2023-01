“Mi hija estaba casi muerta”: Ángel Di María

“Ese año ganamos la Copa del Rey, con un gran año. Nace mi hija y a la semana hago un gol en la cancha del Atlético. Fueron momentos muy jodidos, estábamos casi todo el día ahí, verla dos veces por día, a las noches nos teníamos que ir; y ser papá y volverte a casa sin tu hija era durísimo”, dijo el deportista en la entrevista.

“Mi hija (Mía) estaba casi muerta, era un 70/30. Le metió para adelante, siguió luchando. Creo que esas cosas fortalecen, hacen pensar, cómo voy a dejar la Selección o jugar porque me lesione. Mi hija me enseñó a pelearla, a nunca bajar los brazos. A mí y a mi familia, y a mi mujer que me levanta cuando estoy mal y al revés”, concluyó.