Andrés Parra reveló las heridas de abandono y rechazo durante su infancia

En medio de risas el actor reveló su “discapacidad mental” al tiempo que detalló un ejercicio, según él, muy poderoso mientras estaba estudiando: “Como ustedes saben yo tengo una discapacidad mental con el tema de la pareja a mí me dan un pico y yo ya me enamoro, me quiero casar”. De acuerdo con el actor, esto se debió a una herida de abandono o rechazo en su infancia.

Sin embargo, sostuvo que a pesar de lo que él considera es una discapacidad se ama. Aprovechó para hacer una reflexión al respecto en la que mencionó que lo importante es darse cuenta de estas actitudes para que sean analizadas comparándola con lo que se vive: “Cada vez que la contrastan con la realidad les genera incomodidad y trabajen esa creencia”.

Dijo que es esto lo que permite no solo romper las creencias que se tienen, entre lo que está bien y lo que está mal para llegar “a la luz”, con el propósito de poder tener una vida más placentera. Finalmente, el actor caleño realizó un ejemplo con las expectativas que se tienen en una relación y como luego se revela el ego, el poder y lo que se cree merecer, siendo, a su parecer, emociones cargadas de situaciones vividas en el pasado sin resolver.