“No me vuelvo a quedar callada”, Aida Victoria tras polémica con exnovio

Aida Merlano no dudó en pronunciarse y manifestar desacuerdo con su expareja. “Normalmente siempre que yo termino una relación me quedo callada, y soy yo la que termina quedando como un cul*, pero eso no me importa (...) Nunca, en mi vida vuelvo a quedarme callada para que un ex quede bien”, manifestó Merlano.

Por último, explicó que el inconveniente entre Naldy y ‘Westcot’ se produjo por un mal entendido.