El cantante barranquillero Andrés Altafulla se ha ganado el público de La casa de los famosos Colombia con su espontaneidad y carisma.

Altafulla entró al reality hace poco en compañía de Laura González, sin embargo, esta última ya no está en el programa. El barranquillero ha sabido cómo revolucionar la casa y a poner a más de una en su contra.

La última vez compró un sobre de la salvación y fue altamente criticado por los concursantes, pues según ellos, él no pensó en la comida de los demás, sino en su bienestar. Sin embargo, el público le demostró lo contrario pues recibió el 43% de los votos para salvarse el domingo 13 de abril.

Su naturalidad lo ha llevado a confesar cosas que vivió en otros realitys como por ejemplo el de Protagonistas de Nuestra Tele, en el que participó en el 2017. Luego que fue eliminado pasó momentos incomodos en el programa ‘Muy buenos días’, que ya no está al aire.

En las cámaras del 24/7 Altafulla manifestó que sus compañeros de reality en ese momento le advirtieron que los presentadores Laura Acuña y Jota Mario Valencia, lo iban a tratar mal.

“Cuando estaba en protagonistas Jota Mario se metía duro conmigo, me decía enano y chichón de piso, por eso cuando salí de Protagonistas la gente me decían que no fuera porque me iban a humillar”, expresó Altafulla.

No quiso hacerle caso a los compañeros y fue a la entrevista porque consideró que sería un trampolín para su carrera. “Yo siempre quise estar allá porque como yo soy cantante… Era por presentar mis canciones y cuando llegué a la entrevista el gordito (un hombre de su equipo) me dijo que me iban a volver ‘un gancho’, y la primera pregunta fue que si había estado en la cárcel… O sea, era una entrevista malparida”.

Además, contó que hubo un momento incómodo cuando llamaron a su hermana en vivo para la entrevista y elogió la participación de su hermano, pero aprovechó la oportunidad para criticar al presentador.

La joven le reclamó directamente a Jota Mario por los comentarios que había hecho sobre su hermano, generando un ambiente incómodo en la entrevista.

“Mi hermana le dijo: ‘Yo creo que tú deberías sembrar cosas más bonitas a los colombianos y no ponerte a la par con un pelao de 20 años que apenas está cumpliendo los sueños’, y en ese momento cortó la entrevista, una cosa loca y me sacaron, y yo temblaba… Laura Acuña me empujó y me dijo: ‘quítate hijue…’”, indicó.

El artista dijo que luego de ese maltrato una persona de Entretenimiento del canal lo contactó para volverle a hacer la entrevista, pero con un nuevo presentador. “Santi el de entretenimiento me llamo de nuevo y me dijo que me iban a volver a hacer la entrevista”.

Los cibernautas rechazaron esta acción de los presentadores y recordaron que muchas veces pasó este desprecio en contra de los artistas. “Definitivamente la fama que tenía Jota Mario y Laura no era en vano”. Laura Acuña no se ha pronunciado sobre lo sucedido.