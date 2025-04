El grupo de periodistas de Noticias Caracol a lo largo de los años ha sido reconocido por los televidentes. Usuarios y espectadores suelen ver las noticias gracias al carisma y al profesionalismo de cada uno de los presentadores o corresponsales.

Es por eso que cada situación personal, a menos de los que suelen exponerlas en redes sociales, de cada periodista del equipo es seguida por los usuarios. En este caso seguidores del noticiero empezaron a preguntar por Fredy Calvache, quien se desempeñó como corresponsal del departamento del Cauca.

El periodista preocupó a sus seguidores porque publicó un video en sus redes sociales anunciando que padece de cáncer.

“Familia, amigos, seguidores, después de prácticamente un mes hospitalizado, no es muy bueno el diagnostico que me entregan los médicos. Han dicho que solamente van a controlar el tumor que tengo en el estómago para mejorar mi calidad de vida, pero que prácticamente no tiene cura”, dijo Calvache.

Agregó: “Todos sabemos que la última palabra la tiene mi Dios. Es el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Así que imploro sus oraciones para que Dios sea escuchándonos y sea sanándonos y quitándonos de raíz todo tumor, todo mal que se encuentra en este estómago. Los quiero mucho y estamos aquí siempre en la lucha”.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar: “Dios te dará sanidad, solo confía. Un abrazo fuerte”; “Que mi Dios todo poderoso haga su obra en usted, confiando y orando siempre”, “Dios te de esa sanación y confíe en esa misericordia que nos da cada día”, “Dios te bendice todos los días, querido Fredy, seguimos en oración, un fuerte abrazo”, son algunos de los mensajes.

En otro video, Fredy dio detalles de cómo va en el proceso de recuperación y el tratamiento: “Hola, amigos, quiero contarles que completo nueve meses en tratamiento oncológico, gracias a Dios cada día mejor y con ganas de seguir viviendo, seguir adelante, luchando. A todos ustedes quiero agradecerles sus mensajes, todo ese apoyo” En el copy de la publicación escribió: “Casi un año en esta lucha, gracias a Dios vivos y con ganas de seguir adelante”.

De acuerdo a sus publicaciones, Fredy se encuentra recibiendo tratamiento en Estados Unidos para el cáncer de estómago que padece.

“Dios ha obrado nuevamente en mí, primero porque me trajo a este país, donde el servicio de salud es de primerísima calidad, en menos de cuatro meses, después del diagnóstico, se inició el tratamiento, la quimioterapia”, publicó en un mensaje el septiembre del año pasado.