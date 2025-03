El actor Variel Sánchez, conocido por ser protagonista de la telenovela Nuevo Rico, Nuevo Pobre, se confesó en el programa de farándula La Corona TV que padece de una enfermedad mental que desde hace algún viene lidiando con terapias.

“He trabajado en quererme como Variel porque nunca he sido el más alto, ni el más atractivo, ni la primera opción. Pero no porque los demás no lo vieran, sino porque yo no me valoraba. Por ejemplo, en La Niña, que me gané varios premios y fue un personaje increíble, nunca me vi a mí mismo en ese proyecto. Me decían cosas buenas y yo me sentía incómodo, no entendía por qué”, empezó diciendo el actor.

Luego reveló que sufre de neurosis con la que ha vivido desde hace varios años, pero por la que ha estado en tratamiento sicológico pero también en conocerse mejor.

“Tengo que trabajar en mi neurosis. Es algo que está muy adentro de mí, y estoy trabajando en eso. Con meditación, con yoga. He estado con varios terapeutas y creo que esto es lo que más me ha traído problemas a nivel personal y de pareja, incluso en las relaciones familiares”, agregó.

Asimismo, dijo que ha cargado con “una rabia de vida”, aunque dice desconocer los motivos detrás de ella, sin embargo, con ayuda de terapeutas la ha venido aplacando.

“No sé qué herida estoy sanando, pero llevo años en terapia. A pesar de todo, somos una familia linda, con nuestros problemas como cualquier otra. Nuestro secreto ha sido ser auténticos, no querer aparentar algo que no somos”, detalló.

¿Qué es la neurosis?

Según el centro Neurocenter de México, especializados en neurología y neurorehabilitación, la neurosis son un grupo de alteraciones que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y/o alteraciones emocionales sin que, aparentemente, haya ninguna lesión física en el sistema nervioso.

“Una persona “neurótica” posee una tendencia a mantener ciertas dificultades en el control y gestión emocional. Siendo recurrente que se presenten episodios de inestabilidad emocional”, explican.

Un comportamiento neurótico puede deberse a diversos factores externo que terminan repercutiendo en el interior de la persona. Estas causas pueden ser alimentadas por una familia desestructurada, carencias afectivas, sobreprotección o infra-cuidado, factores hereditarios, acontecimientos traumáticos sobre todo durante la niñez (maltrato; abandono; abuso; pérdidas de un progenitor, etc), condiciones sociales y culturales.

Y ¿cómo se trata? Una de las mejores opciones para minimizar esta condición es la psicoterapia que “ayuda a recuperar el equilibrio emocional y a reducir la incidencia de muchos de los síntomas descritos anteriormente, si bien por sí misma no suele hacer que los síntomas desaparezcan de por vida”.