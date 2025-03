El streamer Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido por sus seguidores como Westcol, esta semana tuvo varios inconvenientes en materia de movilidad, lo que le hizo adquirir varios comparendos y hasta inmovilización de vehículos.

La primera fue el pasado domingo 23 de marzo cuando el creador de contenido se encontraba en la calle 7 con carrera 36 del sector Provenza de El Poblado, y fue detenido por las autoridades de tránsito de Medellín.

En un video que uno de sus acompañantes grabó muestra el momento cuando los agentes lo paran porque circulaba en una Cadillac Escalade, con la placa del vehículo adherida al parabrisas, es decir, en posición irregular.

El agente le dice: “La placa no debe ir ahí, debe ir adelante. Esa infracción le genera inmovilización del vehículo”. Y el creador de contenido no se quedó callado y le dijo: “Ajá, es que la placa la tenemos ahí porque adelante no se puede poner por la parrilla de la camioneta. La legislación dice que si la placa es visible no pasa nada. ¡Y mire la placa ahí hermano!”.

“¡Eso (de que la placa debe estar en uno de los extremos del vehículo) es totalmente falso. Léase usted el Código de Tránsito. Yo he andado para arriba y para abajo con el carro así y me han dejado pasar tranquilo!”, indicó el influencer.

Y efectivamente el Código de Tránsito dice que “conducir un vehículo sin placas, o no portarlas en el extremo delantero o trasero, o no portarlas en el lugar destinado a las placas o en el “portaplacas”, es motivo para aplicar la infracción B03, la cual genera una multa de $321.800 además de que podría haberle generado la inmovilización del automotor”.

#OPINE. ¡Otra vez! Agentes de tránsito de Medellín le inmovilizan otro vehículo al streamer e influencer Westcol, esta vez sería por conducir con la tecnomécanica vencida. Ante el llamado de los uniformados, al joven no le quedó de otra que ir a su destino a bordo de un taxi 😕 pic.twitter.com/mghTJI02ix — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 26, 2025

Pero, esto no fue el único problema que tuvo porque el pasado martes 25 de marzo otro de sus carros habría sido inmovilizado, esta vez en Itagüí. Se trató de un Ford Mustang de color rojo rotulado como la película Cars.

El auto fue interceptado por agentes de movilidad del municipio del sur del Valle de Aburrá porque le faltaba la revisión tecnomecánica. En este caso le pusieron la sanción C35, la cual acarrea una multa por $604.100 además de la inmovilización del automotor.

Aunque el carro no era conducido por él, al parecer sí era de su propiedad, pues El Colombiano señaló que las autoridades de Medellín e Itagüí sí afirmaron que el primer automotor se le hizo un comparendo y al segundo, se le inmovilizó.