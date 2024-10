Ojani Noa, exesposo de la reconocida cantante y actriz Jennifer López, ha hecho una serie de declaraciones en una reciente entrevista, revelando detalles sobre las causas de su separación. Noa, quien estuvo casado con López entre 1998 y 1999, afirmó que su divorcio no se debió únicamente a la carga de trabajo y los compromisos profesionales de la artista, como se había señalado anteriormente, sino a una presunta infidelidad con Sean Combs, conocido actualmente como P. Diddy.

Durante su aparición en el programa ‘Despierta América’, Noa aseguró que la relación entre López y Combs habría comenzado mientras ellos aún estaban casados. Según su versión, el vínculo se consolidó cuando la carrera de López despegaba tras el éxito de la película ‘Selena’ y la artista decidió dedicarse al canto. Noa relató que, en ese momento, López le pidió su apoyo para incursionar en la música, a lo que él accedió, sugiriendo reuniones con diferentes discográficas.

De acuerdo con el exesposo de López, la infidelidad ocurrió cuando Combs, bajo su alias Puff Daddy en esa época, fue incluido como productor en el contrato de López para su primer álbum, ‘On The 6′. Noa explicó que, mientras él se encontraba en Los Ángeles trabajando en la apertura de su restaurante, ‘El Conga Room’, Jennifer López viajaba constantemente entre Miami y Nueva York. Fue durante esos viajes, según Noa, cuando empezaron las mentiras y el distanciamiento. “Ahí fue donde empezaron los engaños”, afirmó en la entrevista.

La relación entre Jennifer López y Sean ‘Diddy’ Combs es un hecho conocido. Los dos artistas fueron pareja por cerca de dos años después del divorcio de López y Noa. Sin embargo, hasta ahora, no se habían señalado posibles cruces entre ambas relaciones.

Además de hablar sobre la infidelidad, Noa aprovechó la oportunidad para denunciar lo que considera una campaña en su contra por parte de López. Asegura que la actriz ha interferido en su vida profesional desde la separación, saboteando oportunidades laborales. Noa sostiene que ella ha presionado a diferentes empresas para que no lo contraten.

Noa también recordó un enfrentamiento legal que surgió cuando él intentó producir un documental sobre su vida y su relación con López. Según su testimonio, López lo demandó, argumentando que los videos que él planeaba usar en el proyecto eran de carácter sexual.

No obstante, Noa insistió en que los materiales en cuestión eran imágenes personales de sus viajes y del matrimonio, y aseguró que las acusaciones de la actriz eran infundadas. El caso, según Noa, le tomó cinco años de defensa legal antes de ser resuelto a su favor.

“Me tomó cinco años defendiéndome, aclarando que los videos que yo tenía, que ella sabe claramente que no eran sexuales, eran videos de cuando nosotros fuimos a Cuba, del matrimonio. Me tomó cinco años fajándome en la corte, aclarando mi inocencia”, precisó Noa.

Las declaraciones del exesposo de la artista llegan en un contexto en el que Sean Combs enfrenta diversas acusaciones de delitos graves. El productor musical se encuentra actualmente bajo custodia en Nueva York, acusado de cargos que incluyen trata de personas, prostitución, violación y extorsión, entre otros. Las acusaciones giran en torno a fiestas conocidas como ‘Freak Off’, en las cuales, según las autoridades, se habrían cometido estos crímenes. Más de 100 personas han denunciado a Combs, incluidas varias que eran menores de edad en el momento de los hechos.

En su entrevista, Noa fue enfático al afirmar que no fue parte de las controvertidas fiestas organizadas por Combs, y pidió que se le dejara de vincular con ellas. “Paren de preguntar si fui. Yo no fui a esas fiestas, ella sí fue a esas fiestas”, declaró, señalando que las preguntas deberían dirigirse a Jennifer López.

Finalmente, al ser consultado sobre qué le diría a López hoy, Noa expresó su frustración por la forma en que, según él, ha sido tratado desde su divorcio. “¿Qué fue lo que yo te hice a ti, que me has llevado a la corte, que me has acusado, has mentido y has llamado a diferentes networks para que no me den trabajo?”, dijo.

Hasta el momento, ni Jennifer López ni Sean Combs han emitido declaraciones públicas sobre las afirmaciones de Ojani Noa.