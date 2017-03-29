En la ciencia médica se le conoce como glaucoma a un grupo de enfermedades oculares que tienen en común una neuropatía óptica —enfermedad del nervio óptico—, característica y progresiva que disminuye el campo visual y conduce a la ceguera irreversible, si no es detectada y tratada a tiempo.

Se considera a esta enfermedad como la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y es tres veces más frecuente en afrodescendientes e hispanos que en personas de tez blanca, según la oft almóloga especialista en glaucoma Martha Araújo, de Glaucoma Colombia, una asociación de especialistas que trabajan por esta enfermedad y la única avalada por la Sociedad Colombiana de Oft almología en este tema.

Según la misma entidad, en el país al menos el 50% de las personas con glaucoma no sabe que lo tiene, y más de 2.300.000 de colombianos pueden sufrir dicha enfermedad.

Carmen Díaz, especialista en glaucoma, señala que uno de los aspectos propios de esta enfermedad y por los que se debe tener mucho cuidado, es que no produce síntomas, por lo que resulta imposible su prevención.

'Lo que los especialistas hacemos en favor del paciente es evitar que queden ciegos por esta causa, que se traten si se les es detectada a tiempo', manifi esta Díaz.

Advierte además que la forma de detectar el glaucoma es a través de un examen oft almológico, ya que a través de estos es que los especialistas pueden determinar si el paciente es sospechoso o posee la enfermedad. 'Se previene la ceguera por esta causa, más no la aparición de la enfermedad en el paciente'.

La doctora Patricia Amaris, especialista en glaucoma, señala que en cuanto a la edad, es más frecuente en personas por encima de los 40 años y va aumentando en la medida que avanza la edad. Sin embargo, otras patologías como el glaucoma congénito ocurre en 1 de 12.000 nacidos vivos.

Señala además que a pesar de desarrollarse de forma silenciosa, existen factores muy importantes para detectar la población que estaría en más riesgo de padecer la enfermedad. Entre ellos la edad avan-

zada, personas con presión intraocular elevada, afrodescendentes, antecedentes familiares de glaucoma, grosor corneal central disminuido (córneas delgadas), excavación del nervio óptico aumentadas de tamaño (nervios ópticos sospechosos), miopías moderadas a altas y Enfermedades sistémicas importantes como la diabetes o hipertensión.

Dentro de los tipos de glaucoma se encuentran muchos, pero los más frecuentes son los de ángulo cerrado y el abierto. El primero ocurre porque generalmente se bloquea el paso del líquido en la pupila y el iris se abomba tapando el desagüe. El otro, cuando el ángulo se ve despejado pero la obstrucción ocurre de forma interna.

Glaucoma Colombia advierte que 'la mayoría de las personas con glaucoma conservan una visión central funcional pero algunos pacientes pueden tener algo llamado 'baja visión', y la explica como el fenómeno ocurrido cuando las personas tienen difi cultades visuales en sus actividades diarias a pesar del uso de lentes'.

EL TRATAMIENTO

Sobre las personas con glaucoma. Señala Glaucoma Colombia que una persona diagnosticada con la enfermedad tiene una gran ventaja sobre las miles que no saben que la padecen. En ese momento se inicia una relación estrecha con el oft almólogo tratante, al considerarse necesario tomar acciones con el fi n de proteger la calidad visual del paciente.

Inicialmente se procede a un completo estudio de la enfermedad, que incluye exámenes especiales y citas periódicas para monitorizar la presión intraocular y evaluar el nervio óptico de ambos ojos. Es posible que se programen citas frecuentes para determinar si el tratamiento recomendado ha sido tolerado y efectivo para reducir la presión ocular.

Dicho tratamiento es considerado exitoso cuando se logra reducir la presión intraocular, pero aun cuando la presión está en un buen nivel se debe asistir a control para monitorizar. Algunos de los exámenes pueden ser repetidos en varias oportunidades a lo largo de la vida, e incluso durante el mismo año.

Recomendaciones

1- Glaucoma Colombia recomienda que una vez se le asigne el tratamiento debe cumplirlo a cabalidad para obtener resultados satisfactorios.

2- Si olvida usar las gotas, procure ponerlas tan pronto se acuerde en vez de esperar hasta la siguiente dosis. Después continúe con su horario normal.

3- Cuando salga de viaje lleve sus gotas y la fórmula médica.

4- Aprenda a conocer sus gotas, conozca sus nombres y su dosifi cación.

5- Entérese de los posibles efectos secundarios de las gotas, conocerlos le ayudará a entender las sensaciones oculares que pueda tener.

6- A todos los médicos que le proporcionen atención (cardiólogo, internista, médico familiar, ginecólogo…) debe informarles que usted tiene glaucoma y los medicamentos que usa.

7- Avise oportunamente si siente alguna molestia fuera de lo usual en sus ojos.

8- Solicite sus citas de control de forma oportuna y apunte la cita en su calendario para no olvidarla.

