La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar con su historia de separación con el streamer Westcol, que tuvo momento hace más de tres meses.

En las redes sociales se regó su ruptura, pues en un vivo que tenía el antioqueño la barranquillera le reclamó por unos mensajes que supuestamente se había escrito con otra chica.

Desde ahí todo se fracturó y no volvieron a estar juntos. Hace poco la influencer mostró quien sería su nueva pareja llamado Juan David Tejada.

En el podcast ‘Detrás del silencio’ de Mariam Obregón, manifestó que la ruptura con Westcol le dio muy dura porque se llegó a sentir insegura y perdida en lo que debía hacer en la vida.

“Uno en la tusa tiene varias etapas, está la etapa en la que extrañas a la persona, porque duele romper la dinámica de tu vida, pero luego llega un punto que es bien duro y empiezas a extrañarte a ti y uno se da cuenta dejo de ser muchas cosas... Es la tusa que duele no por perder a una persona, sino por perderte a ti”, dijo.

Explicó que llegó un momento en que crear contenido le daba inseguridad. “Hay una etapa oscura en la que no me gustaba ver mi contenido, es una versión de mí de la que me avergüenzo un montón, me hace recordar muchas cosas”.

“Me di cuenta que tenía mucho que ver con mi cabello, no porque no me gustara, sino porque me hacía recordar... Creo que ese momento en el que yo me vi sin brillo, opaca y siendo algo que no era, eso fue lo que más me dolió de la ruptura, en ese momento empezaron las preguntas a mí mismas para empezar a recuperarme”, indicó.

También destacó que el dram de la separación por las redes sociales le pegó muy duro, pero entendió que todo lo que vivió era para aprender algo.

“En algún momento me eché muchas cosas encima, porque me cuestionaba sobre cosas que había permitido y en la cosa en la que me había convertido... A veces a uno le dicen que nadie le hace daño, entonces la pregunta es ¿Por qué yo permití que me lo hicieran?, no es re victimizar, porque eso te ayuda a que no se vuelva a repetir”, agregó.

Luego, llegó el empresario Juan David Tejada, que aunque quería estar sola, no pudo resistirse. “Cuando llegó la propuesta de esa relación, lo primero que pensé era que tenía que estar sola, lo pensé por las cosas que tenía que sanar... Él llega en un momento en el que estaba rota vuelta mierda, no esperaba que me rescatará, pero lo hizo... él me recordó cómo brillar y me recordó quién soy”, concluyó.