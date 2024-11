La polémica en redes sociales por la canción ‘+57′, interpretada por Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd y DFZM, no para y poco a poco los artistas involucrados se van pronunciando sobre este tema que ha sido señalado por tocar temas de la sexualización de las menores.

Lea: Blessd y Ryan Castro responden a críticas de ‘+57′: “Si no le gusta, no la escuche”

En ese sentido, Karol G, la única mujer de la canción y una de las más señaladas, expresó a través de sus redes sociales que la letra de la canción se sacó de contexto puesto que la canción solo buscaba celebrar la unión de un movimiento.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, inició diciendo.

Seguidamente expresó que sí le importa su gente que es una persona que día a día busca cómo involucrarse en proyectos en los que ella misma pueda extender su “bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”.

Aquí: Duros cuestionamientos a reguetoneros por ‘+57′

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses”, añadió.

Renglón seguido dijo que “en este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender”.

Además: Ángela Aguilar ya no sería ‘Mujer del año’ tras recolección de firmas en su contra

Finalmente dijo sentirse muy afectada por la situación por lo que se disculpaba por lo sucedido. “Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo, y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el Cora la energía bonita con la que trabajamos ese día! Gracias a todos”.