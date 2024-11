La revista Glamour de México manifestó mediante un post en su Instagram, que una de las artistas nominadas para ser elegida como Mujer del Año, era la cantante Ángela Aguilar.

Esto desató una ola de comentarios en las redes sociales que llevó a que la marca eliminara la publicación.

Muchos fueron los internautas que destacaron que no estaban de acuerdo con la nominación de la cantante mexicana para este premio, debido a la polémica que tuvo luego de casarse con Christian Nodal, a tan solo pocos meses de haber terminado con Cazzu.

Y es que la cantante mexicana, expareja de Nodal, hace poco reveló en una entrevista que ella no sabía nada de esa relación y de la noche a la mañana él le terminó aunque su Inti no había cumplido ni un año de vida.

Según Nodal, que ese mismo día salió a defender a Ángela, dijo que no le fue infiel a Cazzu con la cantante mexicana, pero sus palabras no fueron creídas por las personas que sacan cuentas y no les cuadran.

Todo esto hizo que quizá los seguidores se enardecieran y con sus comentarios hicieron que la revista se retractara de la decisión.

Entonces, las personas hicieron en Change.org una recolección de firmas para revocar el reconocimiento Aguilar, intérprete de “La llorona”, que superaron los cinco millones de firmas.

Igualmente, la organización no ha explicado si todavía está nominada, mientras que los post de las otras aspirantes como Dulce María, Galilea Montijo, Bu Cuarón y Macarena García, siguen estando en la cuenta.

🔴 Beegie ha iniciado una petición para que la revista Glamour reconsidere la nominación de Ángela Aguilar como Mujer del Año 2024. Si estás de acuerdo, puedes firmar la petición aquí: https://t.co/R6Dn0uJ3cR#AngelaAguilar #Glamour #MujerDelAño pic.twitter.com/JW10dUuZdi — Change.org México (@Change_Mex) November 6, 2024

Por su parte, Diana Durán, la directora del programa Ventaneando, se quiso comunicar con la revista Glamour pero no obtuvo respuesta.

“Todavía no hemos recibido respuesta de la revista. Esperemos que el día de hoy se animen a responder”, comentó.