La canción de los artistas colombianos ‘+57′ ha generado una gran polémica en las redes sociales, pues los cibernautas señalan que no representa la cultura del país, por una letra un poco controversial.

Duras críticas a ‘+ 57′, la canción de Karol G con otros reguetoneros: hasta Petro se pronunció

Sin embargo, los artistas Blessd y Ryan Castro respondieron en sus redes sociales a todas estas críticas por el nuevo lanzamiento de la canción que fue producida por Ovy on the drums.

La revista Rolling Stone la catalogó como una “apología a la sexualización de menores”, por tener frases como “mamasita desde los 14″, alusivas a la sexualización de menores de edad, una problemática cada vez más presente en Medellín y en el país.

Karol G, Feid, J Balvin, Ryan Castro, Blessd y DFZM, fueron los artistas que participaron en la canción, que hasta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó.

“Rechazamos la canción +57 y lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes”, dijo el Instituto.

Uno de los primeros artistas involucrados en enviar un mensaje fue J Balvin, que por su cuenta de Instagram señaló que esta canción es valiosa porque demuestra la unión actual que hay entre los artistas urbanos del país.

“Cuando estamos juntos hacemos la diferencia y ese es el mensaje. Que podamos estar juntos y demostrar que sumamos todos. Esto no iba a pasar sino en este momento y agradecemos a Karol por la visión, espero que otras industrias puedan hacer lo mismo: juntarse, colaborar y elevarse juntos”, manifestó.

Mientras que, Blessd y Ryan Castro sí generaron más polémica con sus palabras pues solo atacaron a las personas que no le gustaron. “Sabe qué, caravana, si no le gusta el tema, ‘paila’, no lo escuche, que yo me siento con él bien así. No estoy pendiente del que dirán”, dijo Blessd.

“Desde que yo esté bien que gire el mundo a mi alrededor. Nada asara parcero, pienso lo que quiera que eso a mí no me importa”, detalló Ryan Castro.

Estas palabras llegaron a lo más profundo de los corazones de los seguidores que expresaron en sus redes que no se imaginaban que los artistas iban a reaccionar así.