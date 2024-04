'Mane' Díaz contó detalles de su secuestro y cómo su amigo lo traicionó

‘Mane’ Díaz está de vuelta a Colombia para resolver lo que lo obligó a salir del país hace algunos meses: su secuestro que se dio en el municipio de Barrancas, en La Guajira y que duró poco más de diez días.

Fueron momentos tortuosos los que le tocó vivir durante su secuestro, sin embargo, tras una mediación, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la guerrilla que lo tenía privado de la libertad lo dejó libre.

Tras su liberación se vio obligado a tener que salir del país a Inglaterra nación que ahora es el hogar de su hijo el jugador Luis Díaz, una de las figuras del equipo inglés Liverpool.

Hace pocos días volvió para hacer justicia por su rapto. Su caso ya tiene al principal sospechoso tras las rejas, alias Arenca, quien aparte de ser el supuesto planeador del secuestro fue también gran amigo de Díaz.

En entrevista con Noticias RCN, el padre del futbolista colombiano contó por primera vez detalles de lo que fue su plagio y cómo ‘Arenca’ cambió su actitud sin darse cuanta lo que tramaba.

“Mi estadía en Barrancas no era fija, yo siempre iba a Barranquilla, hacía visitas en otros departamentos y todo porque los proyectos míos son a futuro y son con varios departamentos. Entonces salía y en el momento que salía, ¿cuándo regresa?, mire yo estoy aquí. Yo confiado del trabajador, pues yo le daba algunas informaciones y otras no”, señaló.

‘Mane’ recuerda que Yerdinson José Bolívar, nombre de pila de ‘Arenca’ era mucho más insistente en las semanas previas al secuestro: “Me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó a invitarme a que nos bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo, que acompáñeme, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída”.

El oriundo de La Guajira relató que su punto débil estuvo en su modo de ser, abierto y colaborador. "No debo confiar tanto y tampoco soltar tanto de lo que uno tiene. Soy una persona débil, fácil, me gusta siempre colaborarle a los demás”.

Al tiempo, sostuvo que está seguro que quien decía ser su mejor amigo tiene mucho que ver en su secuestro: “Pero estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80 % del caso, era la persona más cerca de mí".

