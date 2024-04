No quiero acabar en una zanja con un tiro en la frente: Aida Victoria Merlano

“Evidentemente yo no me voy a poner a hablar de cómplices porque a mí me encanta respirar. Te juro que amo vivir, amo la vida, amo respirar. No quisiera yo de repente acabar por ahí en una zanja con un tiro en la frente. Entonces a mí como que no me gusta hablar de gente que yo sé que es terrible. Lo único que puedo decir es que mi mamá se fuga porque su vida corría peligro”, dijo.

Sobre los señalados cómplices del hecho que no han recibido condena, la ‘influencer’ manifestó: “Yo realmente en esas cosas no pienso en si alguien lo merece más que yo o si alguien debería estar en mis zapatos. Eso a mí sí me parece intrascendente. Yo solo sé que estoy en una situación bien complicada”.

En el fallo de segunda instancia, el Tribunal de Bogotá no solo aumentó la pena, sino que le revocó el beneficio de prisión domiciliaria a Aida Victoria Merlano.