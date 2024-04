J Balvin publica en sus redes sociales un ovni que vio en New York

J Balvin aseguró a través de un video que publicó en sus redes que ya creía en los extraterrestres, pero al ver un ovni en New York, su percepción de que no estamos solos queda más firme.

“No tengo como explicar que p…s es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes”, afirmó el artista a través de su Instagram al avistar el objeto volador no identificado.

El cantante tuvo más de 129.000 visualizaciones y más de 4.500 comentarios en su video, en el que se muestra sorprendido al igual que sus acompañantes que no dan crédito a lo que flota en el aire.

El ‘fenómeno ovni’ después del eclipse de sol se ha intensificado en varios lugares del mundo, y en esta ocasión le tocó al cantante reguetonero. Su video le está dando la vuelta al mundo.

Este momento extraterrestre podría ser considerado un caso de ‘Xfiles’, pero otros dudan si será una campaña del artista para un próximo lanzamiento.

El video ‘muy real’ ya es noticia, generando una ‘bomba publicitaria’ o ‘hype’. Incluso el tamaño del ovni y su forma es la misma que un piloto paisa avistó en meses pasados, dejando a los expertos de la ufología en alerta de que estas naves no tienen velocidades y diseños terrenales.

J Balvin ahora entra en el registro de avistamientos del fenómeno de objetos voladores no identificados.

