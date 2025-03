La actriz Gabriela Helena Spanic Utrera, mejor conocida como Gaby Spanic, llamó la atención de sus seguidores en redes sociales al afirmar que la querían “desaparecer”.

Spanic ganó reconocimiento internacional luego de su papel en la telenovela ‘La usurpadora’. Nació el 10 de diciembre de 1973 en Ortiz, Venezuela. Además, tiene más de treinta años de estar en el mundo del entretenimiento.

Compitió en el Miss Venezuela 1992, donde representó al estado Guárico, de donde es oriunda. La actriz siempre ha llamado la atención por su particular forma de ser, por lo que ha protagonizado varias polémicas.

En su cuenta de Instagram con más de dos millones de seguidores la actriz publicó un video hablando de las difamaciones de las que ha sido víctima.

“Me han pasado cosas en la vida bien raras de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría, otra en mi lugar ya hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron, y no las he hecho porque creo en el de arriba, yo todo se lo dejo a Dios. Pero han inventado tantas cosas, se han metido hasta con mi físico. Me han pintado como un monstruo, me quieren desaparecer, me han querido mat*r”, explicó.

Y es que su exasistente, Suelen Monteiro, reveló que fue víctima de supuestos malos tratos por parte de Spanic. Sin embargo, la artista destacó que la mujer estaba emocionalmente inestable.

“Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman, y esta persona tenía una personalidad, insoportable, es una persona inestable emocionalmente, una persona carente. Tiene la maldad sembrada en su corazón”, aseveró.

Asimismo, habló sobre la oportunidad que la acusaron de agredir a una compañera. “Me sacaron de un programa de cocina, me acusaron de supuestamente golpear a Laura, cosas nefastas en ese concurso, fue horrible, será porque no fui a un cuartico de ensayos de comida donde se metían droga y tomaban, eso les gusta más, no iba para allá, vi tantas cosas tan feas”.

“Después les contaré mi vida que es bien extensa donde dijeron tantas cosas horrendas de mí. Tengo fotos de la droga que se metían en ese cuartico. Pero yo soy la que está mal, imagínense. Sé muchas historias, estoy cansada de los atropellos, de las difamaciones... Basta, se acabó... Basta de que se aprovechen”, dijo.

No obstante, Spanic dijo que siempre ha sido fuerte y así lo será. “Aquí estoy dando la cara, al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos, digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho. Contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie... ha sido muy duro, si Dios no me hubiese dado un hijo tan maravilloso, no sé... Esta soy yo, no tengo máscaras ni disfraces... Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo, dándole a mi hijo calidad de vida”.