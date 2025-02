El pasado lunes 17 de febrero los participantes de ‘La casa de los famosos 2′ recibieron una noticia por parte de ‘El jefe’ que los dejó bastante sorprendidos.

Y es que en la gala, la máxima autoridad de la casa le informó a la creadora de contenido Yaya Muñoz que estaba sancionada, pues le realizó una “broma” a La Liendra, intentando quitarle algunas prendas.

Yaya es hora de que se largue, Yina es por el momento un mal necesario y pues La Jesuu también tiene sus días contados#YaYa #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDelLosFamosoCol2 pic.twitter.com/K4Rph1ohxE — Ron.Con.Pepassssss☠️ (@yessirpepa) February 18, 2025

Las cámaras de La Casa de los famosos Colombia captaron el momento cuando Yaya le quería quitar la ropa a La Liendra, hecho que consideró El jefe como una falta de respeto.

“Yaya, a veces las bromas se pueden pasar de control y el día de hoy pasaste los límites del respeto con La Liendra. He decidido que a partir de este momento estás nominada y en riesgo de eliminación”, explicó El Jefe.

Asimismo, hizo un llamado al respeto y que este tipo de “bromas” no podían ocurrir. “Famosos, recuerden que esto no puede volver a ocurrir”.

Y eso que yaya no está borracha como isabela el año pasado, que es lo mas loco de este video!



Se imaginan que fuera la liendra tratando de bajarle los calzones a yaya? #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/jfnltO598L — VCM (@valentinacm295) February 18, 2025

Esto dijo La Liendra sobre la broma que le hizo Yaya en La casa de los famosos

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, le preguntaron a La Liendra qué había sentido con la broma que le hizo Yaya. A lo que el creador de contenido les respondió.

“No, yo me sentí totalmente en el juego, no me sentí ni acosado, ni me sentí tampoco de pronto invadido o algo, es totalmente juego. Si de pronto se llegó a ver mal o algo es dentro de la recocha que tenemos, pero no me sentí incomodo en ningún momento ni tampoco intimidado”, destacó.