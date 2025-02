El actor colombiano Sebastián Silva, de 32 años, reconocido por su participación en la serie ‘La Reina del Flow’ de ‘Caracol Televisión’ y en la telenovela estadounidense ‘Club 57’ producida por Nickelodeon, abandonó el país.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’, Silva confirmó que se fue a vivir a Estados Unidos, un país que lo enamoró en medio de un viaje.

“Yo ya había estado aquí en varias ocasiones, tanto de vacaciones como trabajando, y nunca había sentido como esa corazonada, pero unas vacaciones que tuve en California, Los Ángeles y San Francisco y quedé perdidamente enamorado de esta parte de Estados Unidos y sentí un llamado a hacer algo”, contó Sebastián Silva.

Decidido a cambiar su residencia, consultó con un abogado la posibilidad de obtener una visa permanente para establecerse en Estados Unidos.

“Hablé con un abogado y él me dijo ‘Sí, por tu carrera y por lo que has hecho en tu vida, puedes solicitar una visa de artista permanente, una residencia permanente’, porque a gente de talento extraordinario puede hacerlo”, explicó el actor y cantante.

Fue así como Silva, quien también es recordado por su participación en el reality ‘MasterChef Celebrity’ 2019, comenzó una nueva vida en Estados Unidos, primero con trabajos que no tenían que ver con su profesión.

“Yo dije, ‘voy a trabajar en lo que sea aquí’; me metí a trabajar en tiendas de variedad, recibía las órdenes por Internet, las empacaba y las entregaba a otras personas”, dijo.

A partir de ese momento han sido muchas las experiencias que ha vivido: “En este país me ha pasado de todo, saqué mi licencia de conducción y ese mismo día me multaron por exceso de velocidad, el cual, hoy en día no he logrado solucionar porque es un proceso muy largo”.

Aunque a veces extraña Colombia, la tierra que lo vio nacer y le brindó las primeras oportunidades en la televisión, está disfrutando de su nueva etapa en territorio norteamericano.

“Extraño mi proyecto de hombres a la plancha, extraño La Reina del Flow; extraño a mis amigos... las arepitas, la morcillita; pero aquí puedes conseguir esa comida, aunque no sea igual”, sostuvo.