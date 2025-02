El cantante colombiano Jessi Uribe ha logrado consolidarse como una de las grandes figuras de la música popular. Desde que alcanzó la fama en 2017 con su participación en el reality ‘A otro nivel’, su carrera ha ido en ascenso, convirtiéndose en un referente del género. Sin embargo, más allá del éxito y la popularidad, el artista ha tenido que lidiar con un aspecto que muchas veces se oculta tras los reflectores: su salud mental.

En una reciente entrevista con el programa ‘La Red’, Uribe habló abiertamente sobre sus experiencias con la ansiedad, una condición que ha afectado su día a día y que, en más de una ocasión, lo ha hecho sentir al límite. Según contó, la presión por mantenerse en la cima y los constantes viajes han sido detonantes de episodios difíciles.

Uno de los momentos más duros que ha vivido ocurrió en un vuelo hacia España. Después de tomar un café, comenzó a sentir un malestar intenso que rápidamente se convirtió en una crisis de ansiedad. “Me puse blanco, sentí que me iba a morir realmente”, recordó.

Desde entonces, volar se ha convertido en una experiencia desafiante para él, ya que el miedo a que la ansiedad regrese en pleno vuelo lo acompaña cada vez que aborda un avión.

“Cada vez que me subo a un vuelo, cierran la puerta y me intentan dar. Se me baja todo y me quiero morir. Siento que se me paraliza la cara, me pasan unos corrientazos y me da miedo que se me paralice. No, eso es una cosa terrible”, reveló Jessi.

Para sobrellevar estos episodios, el cantante ha buscado diferentes estrategias que le ayuden a mantenerse estable.

Contó que procura no viajar solo y que ha adoptado ciertas prácticas para relajarse y encontrar tranquilidad en medio del caos de su agenda. Además, habló de la importancia de hacer pausas en su rutina para cuidar su bienestar mental.

Jessi Uribe confesó que es celoso

Durante la charla, Uribe también habló sobre otros aspectos de su vida personal, como su tendencia a ser celoso, especialmente en su relación con Paola Jara.

El cantante reconoció que antes tenían la costumbre de revisarse el celular mutuamente, pero con el tiempo han trabajado en fortalecer la confianza. Para mejorar en este aspecto y en su bienestar emocional en general, ha estado asistiendo a terapia durante el último año.

A pesar de los desafíos, Jessi ha continuado avanzando en su carrera, demostrando que el éxito no solo se mide en premios y aplausos, sino también en la capacidad de afrontar los retos internos.