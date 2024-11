‘La casa de los famosos’ en su segunda temporada sí que ha iniciado varias polémicas. Ya llevan tres votaciones donde el público ha elegido a dos participantes y este domingo 24 de noviembre elegirá al tercero.

Igualmente, ha tenido cambios como por ejemplo en la host digital que ahora es Ornella Sierra, exparticipante del reality.

Por su parte, el Canal RCN también anunció que no continuará su alianza con la plataforma ViX para la transmisión 24 horas de lo que ocurre dentro de la casa.

Carla Giraldo se encontrará sola y no estará Cristina Hurtado pues los rumores que no se llevaba bien al parecer resultaron ciertos.

Y precisamente ya se escuchan nombres de quién podría reemplazarla. Uno de los más sonados es el presentador y actor Marcelo Cezán, quien trabaja en el programa Bravissimo, del canal CityTV.

La noticia la dio Ariel Osorio, presentador del recién estrenado programa de chismes La Corona TV, que aprovechó la entrevista con Cezán para preguntarle.

“Me declaro impedido para dar cualquier tipo de declaraciones en este momento”, dijo Marcelo en el momento que le preguntaron.

Sin embargo, no pudo hablar nada aún y no pudo afirmar si estará en la producción junto con Carla. “La verdad no puedo decir nada acerca de ese tema. Sí ha habido acercamientos, hay más postulados, pero no puedo ni afirmarte al 100 % ni negarte al 100 %. Eso está ahí en desarrollo y no estoy autorizado para decir nada. Esperemos a ver qué decide el canal como estrategia, no sé, no sé nada”.

Los otros nombres que suenan son como Juan Pablo Llano, actualmente participante de Masterchef Celebrity y Alejandro Estrada, expareja de Nataly Umaña.