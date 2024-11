La actriz colombiana Johanna Fadul preocupó recientemente a sus seguidores porque se mostró con unos moretones en su rostro.

Este hecho llamó la atención de los cibernautas y por eso Fadul salió a explicar lo que le había pasado.

En su cuenta de Instagram la artista contó que tuvo un accidente en el reality Los 50 que se realiza en la cadena Telemundo en Estados Unidos.

El programa manifestó en una edición que la colombiana no iba a participar por cuestiones de salud.

Como no dieron más detalles la actriz tuvo que salir a explicarle a sus seguidores que la el accidente lo tuvo cuando estaba en una prueba en la que se encontraba encima de una estructura a más de tres metros de altura.

Al parecer la estructura estaba desgastada y produjo la caída de Fadul, cayendo en el piso de al frente y desmayada.

“Les cuento que tuve un accidente en una de las pruebas. Estábamos en una estructura a tres metros de altura en un balance, se vence la estructura y caigo de frente. Esto es lo más grave que me ha pasado”, contó.

Tuvo un esguince en el cuello, una lesión y fisura en su nariz, por lo que tiene que utilizar una férula. Y aunque ya tiene tiempo recuperándose porque el programa es grabado aún le falta para estar al 100%.

“Estoy bien afortunadamente. Hay accidentes que pasan porque tienen que pasar. Tengo entendido que yo caí de frente porque yo perdí el conocimiento total”, manifestó.

Lo que más le dolió a la actriz es que estuvieran especulando sobre su salud. “Para los haters que dicen que me operé el cerebro, que estoy enferma de la cabeza pues no señores, yo no me hice ninguna cirugía de nariz. No fue ninguna cirugía, fue un accidente”.