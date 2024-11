Los amantes de las series surcoreanas están conmocionados tras conocerse la noticia dle fallecimiento de una de sus grandes estrellas, el actor Song Jae Rim, cuyo cuerpo sin vida fue hallado este martes en su apartamento en el distrito Seongdong de la ciudad de Seúl. A sus 39 años, su fallecimiento dejó consternados tanto a seguidores como a colegas de la industria, en medio de varios interrogantes respecto a las causas de su deceso.

Aunque las autoridades encontraron una carta de dos páginas junto al cadáver del hombre que participó en reconocidas series y películas del país oriental, la causa de su muerte sigue sin esclarecerse. Según indicó News Naver, un portavoz de la Policía indicó que, hasta el momento, no hay indicios de que se haya tratado de un asesinato.

La familia de Song Jae Rim organizó su despedida en la sala funeraria del Hospital St. Mary de Yeouido, donde instaló un espacio conmemorativo para que amigos y admiradores pudieran rendirle tributo. El funeral se llevará a cabo este 14 de noviembre al mediodía. Luego, su cuerpo será trasladado al Crematorio de Seúl.

El curioso mensaje de Song Jae Rim en redes sociales antes de su muerte: “Un largo viaje comienza”.

El inesperado deceso de Song Jae Rim generó conmoción y tristeza, especialmente porque el actor se mantuvo activo en la industria hasta hace muy poco. En redes sociales, su cuenta personal cambió recientemente a la frase “Un largo viaje comienza”, lo que suscitó interrogantes entre sus seguidores.

¿Quién era Song Jae Rim?

Nacido el 18 de febrero de 1985, Song Jae Rim construyó una carrera reconocida en el cine y la televisión de Corea del Sur. Hizo su debut cinematográfico en 2009 con la película Actresses y alcanzó gran popularidad en 2012 gracias a su participación en el exitoso drama The Moon Embracing the Sun.

Su trayectoria continuó con apariciones en numerosas producciones de renombre, entre las que se encuentran Flower Boy Ramen Shop, Goodbye Mr. Black, Inspiring Generation, Two Weeks, Our Gap-soon, Let Me Hear Your Song y, recientemente en Queen Woo. También tuvo roles importantes en producciones como The Suspect, Crazy Love y Bait, donde demostró su versatilidad en distintos géneros.

El actor también destacó en programas de entretenimiento, especialmente por su participación en la cuarta temporada de We Got Married, en la que compartió pantalla con la actriz Kim So-eun.

En junio apareció en un drama titulado My Military Valentine, que se estrenó en una plataforma de streaming. Su presencia en medios continuó hasta agosto, cuando asistió como invitado a un programa de radio para hablar sobre sus proyectos. Allí reveló su interés por obtener certificaciones en áreas inusuales, como la perfumería y el procesamiento de carne. En esa entrevista, Song se refirió a estos intereses como parte de lo que llamó su “formación de futuro esposo”.