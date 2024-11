Hay conmoción en Corea del Sur por la muerte de uno de los actores más famosos dentro del país en la actualidad. Se trata de Song Jae Rim, quien fue encontrado sin vida este martes 12 de noviembre en su departamento, ubicado en Seúl.

La muerte del artista ha dejado consternado a sus seguidores y colegas, principalmente porque aún no se conocen detalles de su muerte, aunque la Policía encontró en su habitación una carta de dos páginas junto al cadáver.

Los familiares de Song Jae Rim anunciaron que estará siendo velado en la sala funeraria del Hospital St. Mary de Yeouido. Se espera que amigos y seguidores le rindan tributo. Luego del 14 de noviembre, su cuerpo será trasladado al crematorio de Seúl.

Song Jae Rim dejó un extraño mensaje en sus redes sociales, justo horas antes de su muerte cambió su descripción: “Un largo viaje comienza”, publicó.

El actor comenzó su carrera con un papel en la película Actresses, en 2009, pero se hizo conocido por su participación en el exitoso drama The Moon Embracing the Sun.

También estuvo en otras producciones como ‘Flower Boy Ramen Shop’, ‘Goodbye Mr. Black’, ‘Inspiring Generation’, ‘Two Weeks’, ‘Our Gap-soon’, ‘et Me Hear Your Song’ y ‘Queen Woo’.

De igual forma, apareció en programas de entretenimiento como We Got Married. Su última aparición fue en un drama titulado My Military Valentine.