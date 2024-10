El cantante mexicano Aleks Syntek señaló que conciertos en Colombia y Estados Unidos fueron cancelados por el polémico comentario que hizo sobre el álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G.

La influencer Isabella Ladera confirma que terminó su relación con el barranquillero Beéle

Carlos Calero entró en llanto tras emotivo momento en ‘Día a día’ que le hizo recordar su familia

Atención fanáticos de ‘Friends’: Harán reality de competencia sobre la serie

Syntek fue elegido en la pasada temporada de La Voz Kids de Caracol Televisión, pero no fue muy bien recibido por los colombianos porque le hicieron señalamientos de grooming.

Además, en el mes de abril acudió a un podcast Más Pedido, conducido por Gabo Ramos, donde le preguntaron por varios álbumes de artistas y si los podía clasificar en buenos o por el contrario lanzar al inodoro.

¿Se metió en problemas por su acción? 🤔 Aleks Syntek habló sobre el día que echó un disco de Karol G por el inodoro, afirma que solo fue "una broma" 🤡



¿Qué opinas? pic.twitter.com/hWtDkbD1yy — adn40 (@adn40) October 2, 2024

Aleks manifestó que le gustaba predilectos Pies Descalzos de Shakira, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoé, XT4S1S de Danna Paola, Bocanada de Gustavo Cerati, 1989 de Taylor Swift y Dulce Beat de Belanova, pero que como no conocía la música de Karol g, mandaba al inodoro a ‘Mañana será bonito’.

No sin antes recalcar que no era en nada en contra de la artista colombiana, solo que no le gustaba el reguetón. “Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”.

“No me funen” declaró el cantante, pero ya era muy tarde, pues ese clip precisamente se hizo viral y comenzó una ola de críticas en su contra. El cantante Ozuna se manifestó por lo sucedido, indignado, afirmando que “es una falta de respeto tomar el disco de Karol G y echarlo ahí, creo que nuestro género merece respeto”.

Pero, después de cinco meses la polémica sigue dando de qué hablar y se refirió que las consecuencias fueron incluso peores de lo que se imaginó en un principio.

Detrás de la Trend | Un mes sin Javier Acosta: la eutanasia y ¿el derecho a decidir por otro?

“Fíjate que ya ahora hasta mi tía Socorro tiene podcast. Ninguno de los escándalos que me han hecho de cuatro años para acá ha sido por entrevistas como esta o en un noticiero. Han sido por podcast, porque sacan de contexto cualquier cosita que pase en entrevistas que duran dos horas”, dijo.

Insistió que no tiene nada en contra de Karol G, pero al parecer muchos productores de eventos les dolió y por eso le cancelaron los conciertos. “La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer. Y fíjate que se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo”.