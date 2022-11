“Se orinaba porque no le daban el baño”, compañero de Chyno en Tía Panchita

Ahora un excompañero de habitación de Chyno dentro de Tía Panchita reveló detalles escabrosos de lo que vivió el intérprete de ‘Mi niña bonita’ durante más de un año en el centro de rehabilitación.

“En la mañana, cuando nos parábamos teníamos que tender las camas y dejarlas derechitas, limpiar los baños, limpiar excrementos… teníamos que limpiar los cuartos, las ratas pasaban por los cuartos, por los baños y era muy desagradable hacer eso, porque tú estabas en un centro, supuestamente de recuperación”, mencionó el hombre que prefirió mantener su identidad oculta durante una entrevista para programa ‘Despierta América’ de Univisión.

De acuerdo con el sujeto, Chyno fue sometido a constantes maltratos hasta el punto de impedirle ir al baño.

“Claro, me decía, ‘yo estoy mal Jorge, necesito salir de aquí’. Chyno siempre fue sancionado, porque a veces no se levantaba a las cinco de la mañana, porque no podía con su alma, porque estaba dopado, porque tenía que hacer pupo en la madrugada, porque no le daban el baño; porque se orinaba, porque no le daban el baño. Chyno realmente fue muy maltratado por el bullying”, añadió.